Con un colpo di reni l’Olbia incassa l’ok dalla Covisod e si salva

L’Olbia calcio interrompe il suo silenzio social per un annuncio atteso da tutti i tifosi: c’è l’ok dalla Covisod, la società è salva. La Commissione di vigilanza sulle società di calcio dilettantistiche avrebbe dato l’ok all’iscrizione alla serie D e alla salvezza della società.

“Olbia Calcio 1905 comunica di aver appreso in via informale che il ricorso avverso l’iscrizione al campionato di serie D 24/25 è stato accolto dalla Co.Vi.So.D”. Così comincia il messaggio social con la prima buona notizia dopo tempo. “La società intende ringraziare formalmente L’avvocato Eduardo Chiacchio per la proficua attività svolta in tempi rapidissimi, Benno Räeber (Chief Strategy Officer di Swiss Pro) per l’impegno costante, Ninni Corda, Ezio Mulas, Federico Russu ed Ilaria Piccinnu per il lavoro impeccabile.

“La società intende inoltre ringraziare l’istituto bancario Mps per il supporto e la fiducia. Nei prossimi giorni sarà reso noto la programmazione di una conferenza stampa. “Continueremo a lavorare senza sosta – commenta il patron Guido Surace – per recuperare il tempo perso per assemblare una squadra competitiva e gettare le basi per un progetto serio e duraturo”.

