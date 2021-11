I lavori nelle strade di Porto San Paolo.

Il Comune aveva segnalato all’Anas la necessità di rifare la strada all’ingresso di Porto San Paolo, all’altezza della rotatoria, anche questa da mettere in sicurezza. Così, tempestivamente, sulla principale arteria del paese sono arrivati gli operai.

La strada statale, molto trafficata duranti i mesi estivi, aveva infatti bisogno di alcuni lavori e per questo l’amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo aveva chiesto all’Anas, in particolare all’area gestioni rete di Sassari, di fare alcuni lavori per eliminare le buche e l’asfalto logorato nella strada.