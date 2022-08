Grande festa a Loiri Porto San Paolo, zia Maria Giovanna supera il secolo

Zia Maria Giovanna compie gli anni.

Compleanno speciale a Loiri Porto San Paolo, dove una “nonnina” del paese ha superato il secolo di vita. A compiere 101 anni zia Maria Giovanna Casaccheddu, che ha raggiunto questo meraviglioso traguardo lunedì scorso in buona salute.

Per il centenario in paese si è tenuta una grande festa e zia Maria Giovanna ha ricevuto anche la visita del sindaco Francesco Lai e l’assessore Antonello Molino. Una giornata emozionante per la nonnina di Loiri Porto San Paolo, che ha raccontato le storie della sua gioventù, dimostrando grande lucidità, nonostante il traguardo raggiunto.