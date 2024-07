Allarme a Luogosanto per la scomparsa di un anziano

La scomparsa di un anziano a Luogosanto.

Un anziano si è allontanato di prima mattina dalla sua abitazione situata fuori dal centro abitato di Luogosanto, senza fare ritorno. Preoccupati per il suo mancato rientro, i familiari hanno prontamente chiamato i soccorsi. Per le ricerche è stato allertato ieri pomeriggio il Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna, che cerca F. P., di 86 anni.

Cinque tecnici delle stazioni di Olbia e Sassari, tra cui due piloti UAS, sono intervenuti sul posto per avviare le ricerche. Utilizzando droni, hanno effettuato sorvoli nelle campagne circostanti, concentrandosi su aree critiche come ponti, pozzi e laghetti. Oltre ai sorvoli, i soccorritori hanno percorso e perlustrato le strade abitualmente frequentate dall’anziano scomparso.

Le operazioni di ricerca sono coordinate dai carabinieri della stazione di Luogosanto, che lavorano in stretta collaborazione con il Soccorso Alpino e Speleologico per localizzare l’uomo. La comunità locale è in stato di allerta e spera in un rapido ritrovamento del loro concittadino.

Le ricerche proseguiranno senza sosta fino a quando non si avranno notizie dell’anziano. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti, nella speranza di riportare F.P. sano e salvo dalla sua famiglia.

Proseguono anche le ricerche di Michael Frison, il giovane turista scomparso da Luogosanto da oltre una settimana. Alcune segnalazioni indicano che il 25enne italo-inglese è stato avvistato da diverse persone nelle campagne della Gallura, probabilmente mentre cercava cibo.

