A Luogosanto apre il servizio gratuito di facilitazione digitale

Il servizio gratuito di facilitazione digitale a Luogosanto.

Un nuovo servizio pensato per accompagnare i cittadini nell’utilizzo delle tecnologie digitali è entrato in funzione nel territorio comunale di Luogosanto. Dal 13 gennaio è operativo il Punto di facilitazione digitale promosso dall’amministrazione comunale, uno spazio dedicato al supporto gratuito per l’accesso e l’uso consapevole degli strumenti online.

L’iniziativa rientra nel progetto finanziato dal Pnrr con fondi dell’Unione Europea – NextGenerationEU, Missione 1, Componente 1, Asse 1, Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale”, e nasce con la finalità di contrastare il divario digitale. Al centro del servizio vi è la figura del facilitatore digitale, incaricata di affiancare i cittadini nel percorso di acquisizione delle competenze di base necessarie per muoversi nel mondo digitale.

Il Punto di facilitazione digitale ha sede presso il Municipio di Luogosanto, all’interno dell’Ufficio Turistico situato al piano terra, in Piazza della Basilica numero 2. Lo sportello è aperto al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 18, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 13. Per informazioni o appuntamenti è possibile contattare il servizio all’indirizzo di posta elettronica luogosanto@facilitatoredigitale.eu oppure telefonare al numero 079/6018959.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui