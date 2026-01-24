Carnevale di Tempio, si sposta il mercato settimanale: cosa sapere

A Tempio nuova location per il mercato in vista del Carnevale.

Le modifiche alla viabilità e all’organizzazione degli spazi pubblici legate agli appuntamenti del Carnevale incidono anche sul tradizionale mercato settimanale di Tempio Pausania. In vista delle manifestazioni previste nel centro cittadino, l’amministrazione comunale ha disposto il trasferimento temporaneo del mercato del sabato in un’area alternativa.

Con un’ordinanza dirigenziale datata 19 gennaio 2026, il Comune ha stabilito che nelle giornate del 7, 14 e 21 febbraio il mercato settimanale non si svolgerà nelle consuete sedi di piazza XXV Aprile e delle vie limitrofe, ma verrà ospitato in via Stazione Vecchia. Il provvedimento è collegato allo svolgimento del Carrasciali Timpiesu 2026, in programma dal 12 al 17 febbraio nel centro storico e nelle zone adiacenti, e alla manifestazione conclusiva della Pentolaccia prevista nel fine settimana del 21 e 22 febbraio.

La decisione tiene conto del rilevante afflusso di pubblico atteso per gli eventi carnevaleschi e della necessità di destinare gli spazi tradizionalmente occupati dal mercato alle sfilate, alle installazioni e alle attività connesse alla manifestazione. Lo spostamento consentirà di garantire la continuità del servizio commerciale, riducendo al contempo i disagi per operatori e cittadini. Il numero delle postazioni rimarrà invariato, in conformità al regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui