Da Aeroitalia e Volotea le migliori offerte per la continuità su Olbia

La continuità territoriale aerea su Olbia e Cagliari dovrebbe quasi essere tutta in mano ad Aeroitalia, ma in Gallura c’è anche Volotea. Aeroitalia sembra aver dominato la scena per i collegamenti aerei da e per la Sardegna durante l’apertura delle buste. Le offerte economiche presentate dalle compagnie aeree per tre rotte strategiche è in vantaggio Aeroitalia su Olbia–Milano Linate, Cagliari–Milano Linate e Cagliari–Roma Fiumicino. Mentre sulla rotta Olbia–Roma Fiumicino, è stata Volotea a emergere come leader con l’offerta più vantaggiosa.

ITA Airways, la compagnia di bandiera italiana, si trova attualmente in una posizione sfavorevole, avendo proposto offerte economicamente meno competitive rispetto ai suoi concorrenti. Nonostante ciò, ITA potrebbe ancora decidere di operare sulle tratte senza richiedere compensazioni economiche, accettando gli oneri di servizio.

La commissione di valutazione, tuttavia, ha deciso di prendersi un supplemento di tempo per ulteriori verifiche sui dati presentati, e non sono state ancora fatte aggiudicazioni provvisorie.

Parallelamente, è emersa la mancanza di offerte per i collegamenti tra Alghero e i principali hub nazionali di Roma e Milano. La Regione Sardegna, già in allerta su questo fronte, ha predisposto un nuovo bando, inviato il 15 luglio scorso al Ministero dei Trasporti e ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

