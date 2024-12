Artigiani in aeroporto, le eccellenze locali a Olbia e ad Alghero

A Olbia e Alghero torna Artigiani in aeroporto

A Olbia e Alghero torna “Artigiani in aeroporto“, la manifestazione promossa dall’Assessorato del turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna finalizzata alla promozione e alla valorizzazione dell’artigianato artistico dell’isola attraverso il sistema aeroportuale. Organizzata in collaborazione con le società di gestione degli Aeroporti di Olbia, Geasar, e Alghero, Sogeaal, sarà ospitata nelle main hall dei due scali regionali. Il primo appuntamento in calendario si terrà a Olbia nelle giornate del 12/13 dicembre, per proseguire ad Alghero il 19/20 dicembre. In entrambe, i protagonisti saranno artigiani iscritti alla vetrina dell’artigianato artistico della Regione Sardegna- www.sardegnaartigianato.com.

“L’evento si svilupperà in un clima vivace e coinvolgente, offrendo ai passeggeri e a tutti coloro che si recheranno negli aeroporti durante le quattro giornate un’esperienza immersiva e unica, attraverso l’allestimento di una mostra mercato dell’artigianato artistico, concepita con l’obiettivo di promuovere le eccellenze sarde, animata da un fitto programma di laboratori e dimostrazioni. I passeggeri e i visitatori avranno infatti l’occasione di vedere all’opera gli artigiani presenti e vivere l’esperienza della creazione di un manufatto artistico che racchiude in sé la tradizione tramandata nei secoli, la passione, l’impegno, il ricco patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna”.

16 artisti a Olbia e altrettanti ad Alghero

“Ad animare “Artigiani in Aeroporto” sono stati selezionati 32 (16 per Olbia e 16 per Alghero) maestri artigiani, rappresentativi dei settori inseriti all’interno della vetrina dell’artigianato artistico della Sardegna e presenti nel sito sardegnaartigianato.com dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. Ma non solo. “Artigiani in Aeroporto” sarà l’occasione per coinvolgere i passeggeri in partenza. Durante ogni giornata verranno premiati 8 fortunati passeggeri che riceveranno in omaggio uno dei manufatti realizzati dai maestri artigiani presenti, portando così con sé un autentico pezzo di Sardegna”.

L’evento sarà accompagnato da musica e concerti della tradizione, collegamenti in diretta radio e attività di animazione.

Silvio Pippobello, Amministratore Delegato delle Società di gestione degli Aeroporti di Alghero e Olbia: “Con Artigiani in Aeroporto, ribadiamo il nostro impegno nel rendere gli scali aeroportuali del Nord Sardegna degli spazi dedicati anche alla valorizzazione del territorio e della destinazione. L’intento è intercettare passeggeri e visitatori per presentare un assaggio autentico della Sardegna, espressione di passione, tradizioni e creatività e promuovere l’artigianato locale e le piccole imprese che ne sono protagoniste, sostenendo un settore fondamentale per l’identità culturale e l’economia regionale. Continua quindi la consueta collaborazione con la Regione Sardegna per offrire un’esperienza unica e di grande valore ai nostri passeggeri e alla comunità locale.”

Il Programma Artigiani in Aeroporto

Le due giornate in ogni aeroporto saranno arricchite da momenti di intrattenimento grazie allo speaker radiofonico Max Borrelli, Agrodeejay Artigiano del vino e della musica tra Radio e Spettacoli dal 1979. A lui l’arduo e divertente compito di creare il contatto tra i maestri artigiani e il pubblico presente, passeggeri e non, intervistandoli e premiandoli, e di presentare gli artisti che animeranno la zona centrale dei due aeroporti di Olbia e Alghero. Non mancheranno momenti musicali ed esibizioni a cura di Beppe Dettori. A Olbia il 13 dicembre saranno presenti i Tenores di Oliena “Su Populu Sardu” mentre Alghero il 19 dicembre vedrà la partecipazione del Coro di Bonorva “Paulicu Mossa” diretto dal maestro Marco Lambroni.

Olbia, 12 dicembre

Ore 14:00 Saluti e inaugurazione degli stands a cura di Geasar e Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio

Cesare Cabiddu, Laboratorio lavorazione del legno

Paoletta Garau, Laboratorio tessitura e ricami

Lukas Loewe, Laboratorio lavorazione della pietra

Stefania Massidda, Laboratorio lavorazione della ceramica

Maurizio Savoldo, Laboratorio tinture Naturali

Marinella Staico, Laboratorio lavorazione dei tessuti

Micaela Vargiu, Laboratorio tessitura

Roberto Ziranu, Laboratorio lavorazione del metallo

Olbia, 13 dicembre

Ore 14:00 Saluti e inaugurazione degli stands a cura di Geasar e Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio

Tomasina Addis, Laboratorio tessitura

Anna Laura Coa, Laboratorio lavorazione del vetro

Grazia Devita, Laboratorio tessitura e lavorazione del sughero

Arianna Leoni, Laboratorio lavorazione della ceramica

Salvatore Nieddu, Laboratorio oreficeria

Rosaura Sanna, Laboratorio lavorazione della ceramica

Valeria Tola, Laboratorio lavorazione della ceramica

Antonello Vilia, Laboratorio lavorazione del metallo

Alghero, 19 dicembre

Ore 14:00 Saluti e inaugurazione degli stands a cura di Sogeaal e Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio

Sandro Cadinu, Laboratorio lavorazione del legno

Anna Laura Coa, Laboratorio lavorazione del vetro

Francesca Frau, Laboratorio lavorazione del metallo

Paoletta Garau, Laboratorio tessitura e ricami

Lukas Loewe, Laboratorio lavorazione della pietra

Francesca Maniga, Laboratorio tessitura

Maurizio Savoldo, Laboratorio tinture Naturali

Micaela Vargiu, Laboratorio tessitura

Alghero, 20 dicembre

Ore 14:00 Saluti e inaugurazione degli stands a cura di Sogeaal e Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio

Cesare Cabiddu, Laboratorio lavorazione del legno

Domenico Cubeddu, Laboratorio lavorazione della ceramica

Grazia Devita, Laboratorio tessitura e lavorazione del sughero

Stefania Massidda, Laboratorio lavorazione della ceramica

Alessio Sale, Laboratorio lavorazione della ceramica

Graziano Viale, Laboratorio lavorazione maschere in cuoio

Antonello Vilia, Laboratorio lavorazione del metallo

Roberto Ziranu, Laboratorio lavorazione del metallo

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui