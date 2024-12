Luogosanto dice addio alla vigilessa Margherita, aveva solo 64 anni

Lutto a Luogosanto per la scomparsa di Margherita Ciboddo

Una breve malattia si è portata via Margherita Ciboddo, a soli 64 anni, gettando nel lutto la comunità di Luogosanto. Da vigilessa ha lavorato anche ad Arzachena e sono in tanti a soffrire per la sua scomparsa. In prima linea ci sono Giacomo, Anna Maria con Francesco, Barbara con Mario, Marco con Dionisia, i nipoti Martino, Fabio, Laura, Rachele, Giorgia, Francesco e tutti i parenti.

L’ultimo saluto a Margherita Ciboddo sarà nella sua Luogosanto, martedì 3 alle 11 nella Basilica.

