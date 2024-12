Santa Teresa, il Comune cerca chi gestisca i campi da tennis

Avviso del Comune di Santa Teresa per la gestione dei campi da tennis

Il Comune di Santa Teresa cerca un’associazione che possa gestire i campi da tennis dell’impianto pubblico. “Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un’associazione sportiva locale, che non sia già affidataria di altri impianti sportivi di proprietà comunale, cui affidare la gestione degli impianti sportivi comunali costituiti da: un campo da tennis coperto, un campo da tennis scoperto, un locale con servizi igienici e docce, siti a Santa Teresa Gallura. Con l’Associazione sportiva individuata per la suddetta gestione verrà stipulata successiva convenzione che contenga, tra l’altro, la clausola di un eventuale rimborso spese per quelle effettivamente sostenute per la gestione dell’impianto”.

“Gli impianti sportivi oggetto di affidamento sono destinati all’uso pubblico e alla pratica dello sport, agonistico e non, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale, pertanto, è destinato a promuovere la diffusione delle attività sportive e motorie quali occasioni di benessere individuali e collettive. La durata della gestione dell’impianto oggetto di affidamento è stabilita in anni cinque, con decorrenza dal 01.01.2025 e potrà essere rinnovata per ulteriori anni cinque , previo provvedimento espresso dell’Amministrazione Comunale, ricorrendone i presupposti di legge e convenienza, e salvo verifica positiva dell’utilizzo degli impianti”.

I documenti da presentare

“La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC protocollo@pec.comunestg.it o a mano all’ufficio Protocollo del Comune, avete ad oggetto “Avviso pubblico manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali costituiti da: un campo da tennis coperto, un campo da tennis scoperto , un locale con servizi igienici e docce, siti A Santa Teresa Gallura, di proprietà del Comune di Santa Teresa Gallura”, entro e non oltre il termine perentorio del 16 dicembre 2024 ore 11:00″.

“Per informazioni e chiarimenti, nonché per eventuale presa visione di luoghi e documenti, è possibile contattare l’ufficio sport:, telefono: 0789-740915, e-mail: istruzione@comunestg.it

Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00; martedì pomeriggio dalle ore dalle ore 15:30 alle ore 17:30″.

