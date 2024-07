La scomparsa di Michael da Luogosanto.

Proseguono senza successo le ricerche di Michael, il giovane di 25 anni scomparso da Luogosanto. L’allarme, lanciato dai familiari del ragazzo, ha attivato immediatamente una vasta operazione di soccorso che coinvolge reparti specializzati e unità a terra e in volo. Nonostante gli sforzi, Michael sembra essere svanito nel nulla.

Le squadre dei vigili del fuoco, supportate da unità cinofile e personale specializzato in topografia, sono affiancate dalla Protezione civile, dai carabinieri e dal Soccorso Alpino. Tuttavia, finora non è emerso alcun elemento nuovo che possa indirizzare o cambiare il corso delle ricerche. Il paese resta in ansia, sperando in una svolta imminente.

