I lavori nella chiesa a Luogosanto.

La chiesa campestre di San Simplicio di Luogosanto è in corso di restauro. Saranno terminati tra meno di due mesi i lavori per rimettere a nuovo la struttura, inagibile ormai da 10 anni.

I lavori nella chiesetta, che si trova in località Lu Macchjietu, sono iniziati prima dell’estate. Gli interventi fanno parte del programma Sardegna in 100 chiese”, dove sono in programma un centinaio di cantieri e tanti posti di lavoro. Un finanziamento di un milione e mezzo di euro, la metà di da parte della Regione e l’altra metà con i fonti dell’8x mille della Conferenza Episcopale Sarda, alla quale rientrano altre 7 chiesette di campagna galluresi, che saranno restaurate per 1 milione e mezzo.

Il progetto è stato guidato da don Francesco Tamponi, dell’Ufficio beni culturali della Diocesi di Tempio. “L’idea è quella di mettere in collegamento le città e i paesi della Gallura con la costa – dichiara -, ridare la memoria storica e identitaria alle comunità. Un’occasione anche per rispondere alla forte richiesta di turismo culturale. Infatti, stiamo rendendo fruibili anche le visite turistiche”.

Per restaurare la chiesetta romanica di origine medievale, grande solo 80 metri quadri, sono stati investiti 90mila euro. Un luogo molto interessante, dove al suo interno sono state rinvenute alcune sepolture e la sua data di edificazione potrebbe essere la stessa della basilica di San Simplicio di Olbia. “Non abbiamo purtroppo documenti risalenti alla chiesetta di San Simplicio – spiega -, ma risale probabilmente all’epoca medievale, con l’insediamento di Surake, presumibilmente tra l’XI e il XII secolo”.

