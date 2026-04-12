Al via i lavori di bitumatura e il nuovo piano asfalti a Luogosanto

I lavori di bitumatura a Luogosanto.

Il Comune di Luogosanto si appresta a dare inizio a un importante programma di interventi sulla rete stradale urbana con l’obiettivo di risolvere le criticità emerse negli ultimi mesi e garantire standard più elevati di sicurezza per la circolazione.

La fase iniziale delle operazioni, il cui avvio è previsto indicativamente già per la prossima settimana, riguarderà la bitumatura delle strade precedentemente interessate dagli scavi per la posa della fibra ottica. Questo intervento risulta fondamentale per ripristinare l’uniformità del manto stradale laddove i lavori avevano creato disagi e irregolarità nel fondo.

Immediatamente dopo il completamento di questi ripristini, prenderà il via l’attuazione del piano asfalti comunale, sostenuto da un investimento complessivo di 300.000 euro. Tale progetto prevede una serie di opere strutturali su diversi tratti della viabilità urbana individuati come prioritari a causa dello stato di usura delle superfici.

“Attraverso questo coordinamento tra i lavori di ripristino e l’investimento diretto dell’amministrazione, si confida di riportare in breve tempo la viabilità cittadina a condizioni di maggiore sicurezza e migliore percorribilità, assicurando così un beneficio concreto sia per i residenti che per i visitatori del centro abitato”.

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