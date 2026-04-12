Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 addetto alla contabilità. Si offre contratto a tempo determinato.

Golfo Aranci

A Golfo Aranci cercano 1 cameriere. Si offre contratto a tempo determinato.

Budoni

A Budoni cercano 1 addetto al lavaggio auto (con contratto a tempo determinato), 1 gommista, 2 meccanici professionisti (con contratto a tempo indeterminato).

Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 3 autisti. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 2 addetti alla vendita, 1 coordinatore centro estivo, 4 operatori centro estivo bambini, 3 educatori professionali, 1 psicologo, 1 pedagogista, 1 educatore professionale, 1 addetto alla contabilità. Si offre contratto a tempo determinato.

San Teodoro

A San Teodoro cercano 1 bagnino, 2 addetti al ricevimento. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano laureati in discipline scientifico-sanitarie. Si offre contratto di lavoro occasionale.

Sassari – Olbia – Alghero

A Sassari, Olbia e Alghero cercano 1 assistente di negozio. Si offre contratto a tempo determinato.

Sassari – Stintino – Aglientu – Palau – Baja Sardinia – Cala Gonone – Santa Teresa Gallura

A Sassari, Stintino, Aglientu, Palau, Baja Sardinia, Cala Gonone e Santa Teresa Gallura cercano 30 bagnini. Si offre contratto a tempo determinato.

Sardegna

In Sardegna cercano 1 manager delle operazioni. Si offre contratto a tempo determinato.

Legge 68.

Olbia. 1 Cameriere di bar

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 cameriere di bar iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 14 al 24 aprile. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena. 1 Aiuto cuoco di ristorante

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena in località Abbiadori, 1 aiuto cuoco di ristorante iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 1 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 14 al 24 aprile. Info nel CPI di appartenenza.

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