L’AgendaBlu 2026 di Arzachena.

La tutela del patrimonio marino e costiero torna al centro dell’azione amministrativa e sociale nel Nord Sardegna. Il Comune di Arzachena ha ufficializzato il lancio di AgendaBlu 2026, il programma annuale di interventi e sensibilizzazione volto alla salvaguardia degli 88 chilometri di costa che caratterizzano il territorio gallurese.

Nato nel 2018, il progetto si è consolidato negli anni come un modello di governance partecipata, capace di coordinare istituzioni, enti del terzo settore e cittadini in un’unica strategia di difesa ambientale. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato all’ambiente guidato da Michele Occhioni, prenderà ufficialmente il via in concomitanza con la Giornata mondiale della Terra, segnando l’inizio di un calendario fitto di appuntamenti.

Il successo di AgendaBlu risiede nella capacità di fare rete. Anche per l’edizione 2026, il progetto vede la collaborazione di partner di rilievo nazionale e internazionale, tra cui: One Ocean Foundation e Plastic Free, impegnate nel contrasto all’inquinamento da plastiche; Il Consorzio Costa Smeralda e la Marina di Porto Cervo, attori chiave nella gestione sostenibile delle aree turistiche; Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, per il supporto operativo e la vigilanza.

L’obiettivo primario resta la riduzione dell’impatto antropico su un ecosistema fragile ma fondamentale per l’economia e il benessere locale. Le attività previste spaziano dalle giornate di pulizia dei litorali alla rimozione di rifiuti dai fondali, fino a campagne educative rivolte a residenti e turisti.

Viene ribadita l’importanza dell’azione collettiva: la protezione dell’ambiente non è demandata esclusivamente alle istituzioni, ma richiede il coinvolgimento attivo dei volontari. Attraverso il portale istituzionale del Comune di Arzachena, è possibile consultare il programma completo e aderire alle singole iniziative.

“Ogni piccolo gesto contribuisce alla tutela del territorio“. Con questo spirito, AgendaBlu si prepara a una nuova stagione di interventi, confermando Arzachena come punto di riferimento per le politiche di sostenibilità marina in Sardegna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui