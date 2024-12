A Porto Cervo aprono i mercatini di Natale, il borgo si anima come in estate

Il programma del Natale di Porto Cervo.

Dopo il successo della prima edizione del 2023 ritorna “Natale a Porto Cervo”, con i Mercatini di Natale allestiti nella Passeggiata del borgo smeraldino dall’11 dicembre 2024 sino al 6 gennaio 2025. Il programma di eventi, organizzato dal Consorzio Costa Smeralda e sostenuto e sponsorizzato da Smeralda Holding, è inserito nel calendario “Incanto di Natale” del Comune di Arzachena, che prevede un ricco programma di manifestazioni nella cittadina e in tutti i borghi.

Un caldo Natale di emozioni, suoni, musica e colori per vivere assieme la gioia delle festività, realizzato con il coinvolgimento del territorio per rendere più accogliente il borgo turistico anche d’inverno. Porto Cervo celebra il Natale 2024 con un contorno di eventi ancora più ricco e divertente e con la presenza attiva delle associazioni locali. L’associazione APS Porto Cervo, l’associazione Li Montimulesi, l’associazione Monticanaglia, il comitato Santa Teresina, la parrocchia Stella Maris, Gli Amici di Nemo e Gli Amici del Sorriso popoleranno le sedici casette, sette in più rispetto all’edizione del 2023, insieme ad altri artigiani del territorio che saranno presenti con una variegata offerta sia di prodotti gastronomici che di artigianato locale.

Grande novità dell’edizione 2024 di Natale a Porto Cervo sarà la pista di pattinaggio allestita nella Piazzetta degli Archi e il concerto pre-Capodanno live in Piazzetta a Porto Cervo domenica 29 dicembre.

“Prosegue la costante sinergia con il Comune di Arzachena nel creare un’offerta di eventi per la destinazione in altre stagioni rivolta alla comunità locale, ai consorziati e ai turisti che auspichiamo siano sempre più numerosi anche nella stagione invernale – dichiara Mario Ferraro, vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda e CEO di Smeralda Holding – un progetto per il Natale sempre più ricco e partecipato, grazie alla collaborazione di tutti gli stakeholder del nostro territorio che lavorano con grande entusiasmo alla sua realizzazione e successo: il Comune di Arzachena, il Consorzio Costa Smeralda, il gruppo Smeralda Holding, i tanti cittadini e le molte associazioni che ringraziamo di cuore per il loro contributo”.

Siamo entusiasti della collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda per la realizzazione di un calendario di eventi natalizi che non solo celebra le festività, ma riesce anche a creare un forte legame con tutta la comunità arzachenese – dichiara Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena –. Questo programma coordinato abbraccia il centro storico, animato dal suggestivo villaggio di Babbo Natale, e si estende alle località di Cannigione, Baja Sardinia e Porto Cervo, arricchite dalla variegata proposta del Consorzio Costa Smeralda.

Un ringraziamento speciale va alla Smeralda Holding, che anche quest’anno ha deciso di sostenere il Comune di Arzachena contribuendo con eventi di alto livello, come l’atteso concerto di un’artista di richiamo. La collaborazione con queste realtà non solo rafforza il nostro territorio, ma rappresenta un’occasione unica per regalare momenti di gioia, cultura e condivisione a residenti e visitatori. Siamo certi che questo ricco programma saprà soddisfare ogni aspettativa, consolidando il nostro impegno verso una stagione natalizia all’insegna della partecipazione dell’intera comunità.

L’inaugurazione è fissata l’11 dicembre alle ore 17,30 con un intenso programma che prevede la benedizione di don Giorgio Diana, parroco di Stella Maris, e l’accensione dei Mercatini di Natale e dell’albero posizionato nella Passeggiata.

A seguire tanti appuntamenti con animazione e spettacolo per tutti i gusti: alle 17,45 spettacolo Gold Wings con gli Zampognari e l’aperitivo subito dopo; alle 18 il Coro della scuola media di Abbiadori coordinato dall’associazione “Si Fa La Musica” con il direttore artistico Massimo Contursi e in chiusura, alle 18,30, per la gioia dei bambini, l’arrivo di Babbo Natale e degli Elfi.

Al termine degli spettacoli, intorno alle 19, sarà offerta la cena ai Mercatini di Natale.

Nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica (ad eccezione dei giovedì 26 dicembre e 3 gennaio) l’apertura dei mercatini è fissata alle ore 17, la cena finale della giornata sarà servita a partire dalle ore 19, mentre la pista di pattinaggio gratuita rimarrà aperta fino alle ore 21.

Il cartellone degli eventi vede per il 12 dicembre alle 18 l’appuntamento con l’illusionismo ed i fantastici giochi di prestigio del Mago Pirry.

Il weekend sarà animato il 13 dicembre alle 18 dal Liga Duo, capitanato da Emanuele Sibiriu, che proporrà grandi successi italiani e molti capolavori di Luciano Ligabue.

La musica internazionale e le melodie anni ’70, ’80 e ’90 saranno il piatto forte della D’Amico Band che si esibirà alle 18, preceduta alle 17,30 dalla parata dei figuranti del Circo Maccus con i trampolieri ed il giocoliere virtuoso.

Domenica 15 sempre alle 18 la compagnia di danza Aristea di Arzachena proporrà uno spettacolo coinvolgente e di grande suggestione.

Il secondo weekend lungo della kermesse si aprirà giovedì 19 dicembre, alle ore 18, con la straordinaria voce di Veronica Perseo, vincitrice di “Tali e Quali nip” edizione 2019, con la incredibile imitazione di Lady Gaga premiata da Carlo Conti nel corso del programma cult del sabato sera di Rai1.

Venerdì 20 dicembre alle ore 18 il Serra duo guidato dal cantante e polistrumentista Aurelio Serra, molto noto in Sardegna e oltre Tirreno come voce simbolo delle tribute band di Fabrizio De André, sarà protagonista di un live divertente e appassionante con le hit più gettonate di ieri e di oggi.

La prima tribute band del calendario è attesa per sabato 21 dicembre alle ore 18, con il concerto dei “Queen on fire”, per omaggiare uno dei più importanti gruppi musicali della storia.

Più articolata la serata di domenica 22 dicembre: alle 17,45 l’animazione di Parola Bianca che propone Trampolieri e Farfalle Luminose con lo spettacolo Purple Wings, mentre alle 18 spazio alla musica classica con il concerto lirico di Natale per archi e pianoforte.

Gli appuntamenti con l’animazione torneranno anche l’ultimo fine settimana dell’anno con il teatro dei burattini, in programma venerdì 27 dicembre alle ore 17,30 e a seguire alle 18 il concerto jazz di Natale.

Si prosegue sabato 28 dicembre alle ore 18 con il gruppo spettacolo Mama anni ’90, in attesa del concerto live in Piazzetta Centrale domenica 29 dicembre con un’artista di richiamo, alle ore 19,30, offerto da Smeralda Holding, che richiamerà appassionati e turisti da ogni dove.

Dopo la pausa per il Capodanno gli appuntamenti a Porto Cervo torneranno a gennaio, con altre 4 giornate imperdibili.

Venerdì 3 gennaio alle ore 18 concerto dei Santa Fe, mentre sabato 4 alle 18 lo spettacolo Bianche Presenze con il Fire Show; per continuare alle 18,30 con la musica tradizionale sarda, sempre molto gradita a turisti e residenti, dei Cori Sos Astores di Golfo Aranci e Terra Galana di Monti.

Penultima giornata di programmazione domenica 5 gennaio alle 18 con la Tina Turner Tribute Band e la splendida voce di Manuela Bolognesi, già corista di Rita Pavone, che renderanno omaggio alla grande artista statunitense scomparsa lo scorso anno. A seguire alle 18,30 la parata dei Jumping Jack, protagonisti i trampolieri che animeranno il villaggio con la loro allegria e le evoluzioni spettacolari.

Finale nel segno della Befana che lunedì 6 gennaio, alle ore 18, si materializzerà per la gioia dei più piccoli distribuendo caramelle e carbone; mentre la chiusura alle ore 18,30 sarà affidata al crooner Luigi Fontana, figlio d’arte, cantante, compositore, pianista e discografico attivo tra l’Italia e gli Stati Uniti, che intonerà tanti successi italiani e stranieri oltre ad alcune canzoni dell’indimenticato padre Jimmy Fontana.

