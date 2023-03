Al derby con una bottiglia di benzina, il tifoso dell’Olbia finisce ai domiciliari

Al Nespoli per il derby Olbia-Torres con una bottiglia di benzina

Va agli arresti domiciliari il tifoso dell’Olbia che, per il derby con la Torres, è arrivato allo stadio con una bottiglia di benzina. Dopo i precedenti tra le due tifoserie, i loro problemi con le altre (nel caso dell’Olbia) o le tensioni interne alla curva (Torres), le forze dell’ordine erano schierate in massa. Il Nespoli era blindato, intorno allo stadio erano impegnati con polizia carabinieri, Finanza e polizia locale.

Il tifoso dell’Olbia ha cercato di portare dentro lo stadio il suo pericoloso bagaglio a mano, ma è stato fermato e arrestato dagli agenti del commissariato di Olbia. Aveva forse sottovalutato lo spiegamento di forze messo in campo per evitare disordini dentro e fuori dallo stadio. In entrambi i precedenti di questa stagione, due partite a ottobre, si erano registrate tensioni tra le tifoserie. A causa di quelle erano scattati otto provvedimento di Daspo per parte e nei giorni scorsi e ne sono aggiunti altri per episodi successivi. Adesso per lui sono arrivati gli arresti domiciliari e può tornare a casa. Ma è difficile che possa tornare presto a rivedere la sua squadra del cuore.

