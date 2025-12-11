Chiesa e Pro Loco unite a Luras per aiutare i più bisognosi

L’iniziativa per i bisognosi di Luras.

Una nuova iniziativa di solidarietà animerà il fine settimana a Luras, dove il paese si prepara a sostenere chi attraversa un periodo difficile. La arrocchia, affiancata dalla Pro Loco e dalla Classe, promuove una raccolta alimentare destinata alle famiglie che necessitano di un aiuto concreto.

L’appuntamento è fissato alle gradinate della chiesa, sabato e domenica, con accoglienza prevista dalle 10 alle 12. I promotori invitano i cittadini a contribuire con generi di prima necessità, in particolare prodotti a lunga conservazione, pasta, riso, biscotti e articoli dedicati all’infanzia o alla cura della persona. Anche una piccola offerta può trasformarsi in un sostegno prezioso, capace di alleggerire la quotidianità di chi sta vivendo un momento delicato.

L’iniziativa mira a rafforzare il senso di vicinanza nel periodo natalizio che da sempre caratterizza il paese, valorizzando la partecipazione collettiva come segno di attenzione e responsabilità condivisa. Luras sceglie ancora una volta di riconoscersi nella cooperazione e nella generosità, invitando tutti a prendere parte a un gesto semplice ma significativo.

