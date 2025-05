Cordoglio a Luras per dare l’ultimo saluto a Marisa Careddu

Luras ha vissuto mercoledì un pomeriggio di profonda commozione nel dare l’ultimo saluto a Maria Giuseppina Careddu. Marisa come tutti la chiamavano, sindaca per tre mandati e figura di spicco per la comunità locale. I funerali si sono tenuti alle 16:00 in un paese avvolto da un silenzio carico di rispetto e dolore: strade deserte, nessun traffico, nessun posto per parcheggiare.

La celebrazione, piena di commozione, è stata officiata da don Cosma Caria assistito da diversi sacerdoti. L’omelia ha ricordato quanto amata fosse Marisa e quanto abbia dato al paese. La chiesa e il sagrato erano gremiti. Tra la folla, molti sindaci con la fascia tricolore e altre autorità locali, inclusa la sindaca pro tempore con il gonfalone impreziosito dal fiocco tricolore. Presenti i sindaci di Olbia, Tempio e Calangianus, Settimo Nizzi, Gianni Addis e Fabio Albieri, oltre a diversi esponenti della politica locale.

Sul feretro, un grande cuscino di rose bianche. Un omaggio delicato per una donna che ha segnato profondamente la storia amministrativa di Luras e la formazione di molti studenti, come docente presso l’istituto tecnico statale di Tempio Pausania.

Tra la gente, in tanti hanno ricordato la sua azione politica e il suo impegno civico, ma soprattutto la sua grande umanità.

Per consentire alla comunità di partecipare alle esequie, la commissaria straordinaria che amministra Luras ha proclamato il lutto cittadino dalle 16:00 alle 18:00.

La fila per l’ultimo saluto è stata ininterrotta. Segno tangibile di quanto profondo sia l’affetto e il rispetto che Luras ha per Marisa Careddu.

La città piange la perdita di una figura storica, mentre il suo ricordo resta vivo nei cuori di chi l’ha apprezzata e seguita nel suo percorso di vita.

