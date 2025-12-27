Violento incidente all’uscita di Olbia, ci sono diversi feriti

Un violento incidente si è verificato all’uscita di Olbia.

Un’auto si è ribaltata questa mattina, sabato 27 dicembre, lungo la strada che collega la quattro corsie Olbia-Sassari alla provinciale 125. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. I passeggeri, rimasti vigili e coscienti nonostante il ribaltamento, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II in codice rosso, principalmente a causa della dinamica dell’incidente.

Presenti anche gli uomini della Polizia locale.

Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Olbia, impegnati a regolare il traffico e a ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre i soccorritori si sono concentrati sulle condizioni dei feriti. La zona ha subito rallentamenti, costringendo gli automobilisti a percorsi alternativi fino alla rimozione del mezzo coinvolto.

Si lavora per ricostruire la dinamica dell’incidente.

I vigili continuano a raccogliere testimonianze e a verificare eventuali fattori che possano aver contribuito al ribaltamento, tra cui velocità, condizioni della carreggiata ed eventuali problemi meccanici del veicolo. Nel frattempo, i feriti sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici in ospedale e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

