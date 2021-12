Il centro di Olbia si illumina per Natale.

Si accendono le luci di Natale nel centro storico di Olbia. Corso Umberto, come le vie laterali ed il quartiere di San Simplicio entrano in piena atmosfera natalizia. Il Corso fa sfoggio delle sue illuminazioni e nelle traverse c’è chi illumina la sua casetta con lucine colorate, Babbi Natale e ghirlande. Come ogni anno, è forse la casa di pietra di via Romana è la più bella del centro storico.

A San Simplicio la chiesa romanica e il suo piazzale si tingono, invece, di blu, colore scelto quest’anno dalla parrocchia per ricordare l’umanità di Cristo. Attorno alla piazza le casette accendono le luminarie, che spiccano tra le vie poco illuminate del quartiere, rendendo magica l’atmosfera di tutta la zona, che attende da sempre oggetto di polemiche per il progressivo abbandono, ma che presto rinascerà grazie alla recente inaugurazione della stazione ferroviaria di Olbia.

Intanto, a rendere speciale San Simplicio ci pensano gli abitanti del quartiere, che si sfidano per la casa più bella del Natale 2021, da via Armando Diaz a piazza Brigata Sassari, fino a corso Vittorio Veneto. Alcuni residenti hanno postato le loro case addobbate pure sui social, dando via quasi ad una gara per rendere la facciata più illuminata.