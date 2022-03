Una giornata ecologica a Luras.

Suddivisi in squadre, grandi e piccini puliranno le strade di Luras dai rifiuti. Il Comune, in collaborazione con l’Avis e la consulta Avis Giovani, ha organizzato una giornata ecologica per sensibilizzare sull’ambiente. Si terrà sabato 2 aprile in due diversi momenti.

La mattina sarà dedicata alla raccolta nelle vie più critiche del paese, con ritrovo alle 9:30 nella piazza delle scuole elementari. I partecipanti, tra i quali i bambini delle scuole, saranno divisi in squadre. Il pomeriggio ci sarà una conferenza con l’intervento del professore di istituzioni di diritto pubblico dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, Renato Briganti. L’incontro si terrà presso la sala convegni delle scuole elementari, dove avrà luogo la premiazione dei partecipanti della raccolta e un rinfresco.