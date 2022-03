Un resort della Costa Smeralda ha ricevuto un premio.

Un nuovo resort della Costa Smeralda ha ricevuto un prestigioso riconoscimento. Si tratta del 7Pines Resort Sardinia, parte di Destination by Hyatt, premiato al Duco Italy 2022, l’evento che promuove le eccellenze dell’ospitalità italiana ai viaggiatori di lusso dei principali mercati di lingua inglese, in programma la scorsa settimana a Firenze.

L’hotel ha partecipato alla manifestazione insieme a selezionati espositori italiani di altissimo livello per confrontarsi con i migliori agenti di viaggio provenienti da Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia. Durante i Duco Awards – Italia Antiqva, andati in scena all’iconico Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, il 7Pines Resort Sardinia si è aggiudicato il premio Most Charming Seaside Property, mentre il Cipollini Award – Best Hotelier, riconoscimento dedicato allo storico albergatore Patrizio Cipollini, è andato a Vito Spalluto, Managing Director del resort.

“Essere stati scelti dalle agenzie di viaggio più importanti come migliore resort sul mare è per noi motivo di orgoglio e un grande stimolo per la prossima stagione – racconta Vito Spalluto. Stiamo portando grandi novità nell’ospitalità di lusso in Sardegna, con servizi ed esperienze profondamente legati al territorio che ci accoglie.Il secondo riconoscimento, il Cipollini Award, è per me una grande gratificazione personale, che mi spinge a fare del mio meglio per onorare la memoria di Patrizio Cipollini, grande uomo ed esempio di altissima hotellerie. Grazie a chi ha creduto in noi, non vediamo l’ora di accogliere ospiti da tutto il mondo”.