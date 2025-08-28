Scoppia un incendio nelle campagne di Luras

L’incendio è scoppiato nel primo pomeriggio a Luras.

Un incendio è scoppiato in questo pomeriggio nelle campagne di Luras. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Calangianus, coadiuvati dal personale della Stazione CFVA di Luogosanto e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base CFVA di Limbara. Sul posto sono intervenuti tre squadre Agenzia Forestas dei cantieri di Clangianus-Mattatoio, Tempio-Scupetu, Luogosanto-San Trano, i volontari di Tempio P.-AVPC.

Foto di archivio

