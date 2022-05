Il nuovo look delle strade di Luras.

Le strade di Luras si fanno belle. Sono appena stati conclusi i lavori di bitumazione di molte vie del paese. I lavori riguardano i tratti di via Boccaccio, via Bellini, via Solferino, via Asti, via Bari, via Trieste, Campo Toveddu, tratto via Nuoro e tratto via Filippo Addis.

L’amministrazione comunale ha annunciato che i restanti interventi saranno presto portati a termine grazie all’intervento promesso a seguito di interlocuzioni tra il sindaco Mauro Azzena, il responsabile ufficio tecnico del Comune e quello della Provincia della Gallura.