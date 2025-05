Il vino nei serbatoi in granito, da Luras arriva “La Granitica”

A Luras c’è La Granitica, azienda che affina il vino nei serbatoi di granito

Andrea Addis è il fondatore de “La Granitica”, una giovane realtà vitivinicola nata a Luras, nel cuore dell’Alta Gallura.

“Dopo anni di studio e lavoro in Friuli Venezia Giulia – racconta Addis -, dove ho approfondito tecniche di vinificazione d’avanguardia, ho scelto di tornare nel mio paese natio come consulente agronomo per applicare quell’approccio enologico a un progetto profondamente radicato nel territorio sardo”.

“La Granitica nasce con un’idea forte e identitaria: affinare il vino in serbatoi di granito, materiale autoctono della Gallura. Il granito di Luras (Rosa Limbara – Ghiandone), lo stesso del nostro terreno e delle nostre case, non è solo simbolo ma anche sostanza: dona al vino una mineralità inedita per i vitigni sardi, e favorisce processi naturali come la sedimentazione spontanea dei depositi e la microssigenazione controllata, senza dover ricorrere a interventi invasivi”.

“Il nostro primo vino, Pedra Lughente – IGT Colli del Limbara, è un bianco prodotto da un vigneto familiare recuperato con passione e vinificato interamente a Luras. L’intera filiera è locale: anche i tappi in sughero provengono da Luras, come i serbatoi in granito. Il vino stesso porta nel nome e nel gusto il significato della pietra lucente: Pedra Lughente, in sardo, rende omaggio al quarzo presente nel nostro granito”.

“Abbiamo recentemente partecipato alla Slow Wine Fair 2025, dove il nostro progetto ha suscitato interesse e curiosità, soprattutto per la capacità del granito di rivelare una nuova faccia della Sardegna del vino: più minerale, austera, autentica. Saremo presenti questa settimana a Vite e Vite a La Maddalena”.

