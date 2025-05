Grande spavento a Olbia: un’auto si ribalta, illeso il conducente

Perde il controllo dell’auto che si ribalta, paura a Olbia all’altezza dell’incrocio tra via Monferrato e via Agrigento: illeso il conducente. Il mezzo avrebbe prima urtato un’altra auto per poi raggiungere il cordolo e ribaltarsi. Grande spavento tra chi ha assistito alla scena o abita nei paraggi. Per fortuna si tratterebbe solo di danni materiali, col conducente uscito illeso dall’abitacolo.

Gli agenti della Polizia locale si stanno occupando dei rilievi e i vigili del fuoco interverranno per la messa in sicurezza dell’auto. Nel frattempo i residenti segnalano che in quel tratto di strada ci siano problemi con la velocità e che nei giorni scorsi c’è stato un incidente analogo a breve distanza.

