Concorso Città del Vino 2024, le cantine di Luras premiate a Roma

Per il vino di Luras premi prestigiosi

Luras ha trionfato con diversi premi al Concorso Enologico Internazionale Città del Vino 2024, arrivato ormai alla sua ventiduesima edizione. Questa ha contemplato la partecipazione di oltre 1.300 vini e la premiazione di alcune aziende del territorio gallurese. Il vicesindaco del Comune di Luras, Gianni Cabras, ha preso parte all’evento per conto dell’amministrazione comunale e ha ritirato diversi prestigiosi riconoscimenti. La Tenuta Muscazega ha vinto la medaglia d’oro per Disizu 2021, un Nebbiolo Colli del Limbara IGT, mentre ha ottenuto un argento per il vino Lunas 2021, Nebbiolo Colli del Limbara IGT. Villa Lauras, invece, ha conseguito la medaglia d’argento per Babbijolzi 2021, Nebbiolo Colli del Limbara IGT.

Nel rispetto delle regole stabilite dall’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino, il concorso premia solo il 30% dei vini in rassegna, per assicurare il massimo rigore e, al contempo, esaltare la migliore qualità dei vini. La selezione dei vini si è tenuta a Gorizia, mentre la cerimonia di assegnazione dei premi si è tenuta lo scorso 8 luglio a Roma, presso il Campidoglio. Alla celebrazione era presente anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

L’orgoglio del Comune di Luras

L’amministrazione di Luras esprime tutto l’orgoglio di avere un territorio che da sempre si distingue per le sue produzioni enologiche e che, sempre di più, sta emergendo nel contesto enologico regionale e nazionale. A tal proposito, ha voluto raccontare anche di un altro importante premio. Recentemente, infatti, anche le Tenute Satta sono state protagoniste di un altro riconoscimento: con il vermentino di Gallura DOCG Massaieddhu 2023 hanno ottenuto la medaglia d’oro al Concorso Enologico Internazionale Vermentino. Questo concorso, giunto alla sua terza edizione, si è tenuto a Cagliari lo scorso 23 – 24 maggio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui