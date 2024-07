La magia si ripete, un tappeto di colori riempie il centro di Tempio

Un tappeto di colori riempie il centro di Tempio.

A Tempio Pausania le strade, in particolare via Roma e corso Matteotti, si sono trasformate in un tappeto di colori grazie all’iniziativa dell’associazione ColorArt. L’intervento artistico ha visto la partecipazione entusiasta di centinaia di bambini e genitori, che, armati di rulli e pennelli, hanno contribuito a creare un’installazione unica e gioiosa.

L’evento ha portato un’ondata di vivacità e creatività nel cuore della città, in un progetto collettivo che celebra l’arte. I partecipanti hanno lavorato insieme per trasformare le strade in un’esplosione di colori, dimostrando come l’arte possa unire le persone e rivitalizzare gli spazi urbani.

L’iniziativa di ColorArt ha ricevuto ampi consensi e ha sottolineato l’importanza di iniziative artistiche che coinvolgano tutta la cittadinanza, regalando a Tempio una nuova veste e un motivo di orgoglio per tutti i suoi abitanti.

