Violento incidente a Luras, le condizioni dei feriti

Le condizioni dei feriti nell’incidente a Luras.

Brutta mattinata ieri a Luras, dove intorno alle 10 si è verificato un violento scontro frontale tra un furgone e un’autovettura all’ingresso del paese. L’impatto è stato molto forte, tanto da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco di Tempio e delle ambulanze del 118.

Nonostante la dinamica dell’incidente, le tre persone coinvolte hanno riportato solo ferite lievi. Dopo i primi soccorsi sul posto, i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Tempio per accertamenti, ma sono stati dimessi nel corso della giornata.

I vigili del fuoco, oltre a prestare soccorso ai feriti, hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area circostante, evitando ulteriori pericoli. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause dello scontro.

