Meteo in Gallura, per giovedì 23 aprile tempo stabile e mite

Le previsioni meteo per il 23 aprile in Gallura

A Olbia e in Gallura la giornata di giovedì 23 aprile sarà caratterizzata da tempo stabile e condizioni pienamente primaverili. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per gran parte del giorno. Al mattino si avranno ampie schiarite, con qualche nube sparsa di passaggio. Il tempo resterà asciutto, con buona visibilità su tutto il territorio. Nel pomeriggio le condizioni non subiranno variazioni significative. Il sole sarà prevalente, con al più lievi velature in transito. Nessun rischio di pioggia.

Venti e temperature

Le temperature saranno miti e in aumento. Le minime si manterranno tra 12 e 14 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 22-24 gradi, con valori leggermente più contenuti nelle aree ventilate. I venti soffieranno deboli o moderati, con brezze soprattutto nelle ore centrali. Il clima sarà gradevole e stabile, ideale per attività all’aperto e spostamenti.

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