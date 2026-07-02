Arzachena, nuovo asfalto in centro e nelle strade extraurbane

Lavori per il nuovo asfalto ad Arzachena

Prosegue a pieno ritmo il piano di riqualificazione viaria nel territorio di Arzachena: nuovo asfalto lungo le strade. Un intervento strutturale mirato a incrementare la sicurezza e il decoro della rete stradale locale. Portati a compimento i lavori di bitumatura e rifacimento del manto stradale. Hanno interessato sia il centro sia diverse arterie extraurbane di competenza comunale.

Gli interventi

Una parte significativa degli interventi ha riguardato la zona di via Pitroni e via dell’Artigianato. Lì si è provveduto alla stesura del nuovo asfalto e alla contestuale realizzazione delle cunette per il deflusso delle acque. Questa specifica operazione ha richiesto un investimento complessivo di 211 mila euro, interamente coperto da fondi comunali. Parallelamente, un secondo lotto di interventi ha interessato il cuore del centro urbano e i nodi strategici della circonvallazione, con operazioni di manutenzione profonda che hanno coinvolto via Lamarmora, via Limbara, via Domenico Millelire, via Eleonora d’Arborea, via Magenta, via Satta, via Mameli, via Giovanni Maria Angioy e lo snodo tra la circonvallazione e via Pitagora. Per questo secondo blocco di opere è stato stanziato un finanziamento di 300 mila euro derivante da fondi regionali.

Il nuovo asfalto col caldo

La scelta di concentrare i cantieri per la stesura del bitume durante la stagione estiva risponde a precise e inderogabili motivazioni tecniche, nonostante la pianificazione logistica da parte di Comune, Provincia, Anas e imprese private prosegua senza sosta durante tutto l’anno. La posa del manto stradale richiede infatti condizioni meteorologiche stabili e temperature ambientali elevate, fattori indispensabili affinché il materiale si leghi in modo ottimale e garantisca la massima resistenza nel tempo. L’esecuzione di tali lavorazioni nei mesi invernali, in presenza di freddo o precipitazioni, comprometterebbe la resa dell’asfalto, causandone il rapido deterioramento e traducendosi in un inefficiente impiego delle risorse pubbliche. La concomitanza di più cantieri nel medesimo periodo estivo è dunque una necessità tecnica finalizzata a garantire infrastrutture durature.

L’amministrazione esprime un doveroso ringraziamento alla cittadinanza per la collaborazione e la pazienza dimostrate di fronte ai disagi temporanei causati dall’istituzione dei sensi unici alternati. Un ringraziamento altrettanto significativo va alle maestranze e agli operai che operano quotidianamente in condizioni climatiche complesse per assicurare il miglioramento della viabilità e del territorio.

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