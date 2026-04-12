Arti marziali a Olbia, giovani atleti verso le sfide nazionali 2026

Le attività della Polisportiva Arti Marziali Olbia.

Le competizioni di lotta giovanile segnano il calendario sportivo della Polisportiva Arti Marziali di Olbia, che dopo i Campionati nazionali under 15 del 20 e 21 marzo ora si prepara al campionato nazionale under 13 di lotta stile libero previsto il 9 e 10 maggio a Bari. In questo quadro si inserisce l’attività dell’associazione sportiva olbiese, impegnata nella preparazione degli atleti attraverso un percorso costante di allenamento e formazione.

La Polisportiva opera nel territorio di Olbia sotto la guida del coach Marco Gigliotti, figura con oltre trent’anni di esperienza maturata nelle discipline dello judo, della lotta olimpica nelle specialità stile libero e greco romana, del grappling e della strumpa. Nel tempo l’attività tecnica si è sviluppata con continuità, coinvolgendo giovani atleti e praticanti in un contesto che unisce preparazione sportiva e avviamento alle discipline marziali.

Il lavoro quotidiano dell’associazione si articola tra attività agonistiche e corsi rivolti a diverse fasce d’età. L’attenzione viene rivolta sia agli atleti che partecipano alle competizioni nazionali sia ai percorsi amatoriali, con programmi che comprendono anche l’autodifesa e l’avviamento allo sport per i più piccoli. Le attività includono inoltre iniziative di formazione che utilizzano le arti marziali come strumento educativo.

Gli allenamenti si svolgono presso l’istituto scolastico di Poltu Quadu, in via Modena 132, con appuntamenti fissati nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì a partire dalle ore 17:30. In questo contesto si sviluppa il lavoro tecnico rivolto ai giovani del territorio, con sedute dedicate alla preparazione fisica e all’apprendimento delle discipline sportive.

Nel percorso verso le prossime competizioni, la società segue la preparazione degli atleti che prenderanno parte agli appuntamenti nazionali previsti nel calendario del 2026. L’attività organizzativa si concentra quindi sugli impegni agonistici e sulla crescita del gruppo sportivo, con particolare attenzione alle categorie giovanili coinvolte nei campionati.

Il coach Marco Gigliotti ha illustrato le finalità del progetto sportivo, evidenziando il lavoro svolto sul territorio: “Il nostro obiettivo principale è lavorare quotidianamente sul territorio sardo, promuovendo programmi di formazione sportiva e valori come rispetto, sacrificio e determinazione. Accanto alla preparazione di atleti per competizioni di livello nazionale, tra cui la partecipazione ai campionati under 15 disputate il 20 e 21 marzo e le gare di lotta olimpica in programma nel 2026, offriamo corsi di autodifesa amatoriale, judo per bambini a partire dai 4 anni e progetti di educazione attraverso le arti marziali”.

L’attività della Polisportiva Arti Marziali di Olbia prosegue quindi lungo un percorso che integra allenamento, formazione e partecipazione alle competizioni, con un impegno costante rivolto ai giovani atleti e alla diffusione delle discipline marziali nel contesto locale.

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