Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per venerdì 17 aprile

Previsioni meteo per il 17 aprile a Olbia

In Gallura e a Olbia, la giornata di venerdì 17 aprile 2026 sarà stabile e luminosa. Il cielo si presenterà poco nuvoloso o sereno. Al mattino il tempo sarà soleggiato, con qualche nube sparsa lungo la costa. Il contesto resterà asciutto. Nel pomeriggio condizioni ancora stabili. Il cielo sarà sereno o leggermente velato, senza precipitazioni.

Temperature e venti

Le temperature saranno miti e in aumento. Le minime si manterranno tra 11 e 13 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 20-21 gradi. I venti soffieranno deboli o moderati, con locali rinforzi lungo la costa. Il mare sarà poco mosso. Il clima sarà pienamente primaverile, con condizioni ideali per attività all’aperto.

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