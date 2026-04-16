Numero chiuso a Rena Bianca, prenotazioni aperte già da aprile

Santa Teresa Gallura, scatta la prenotazione anticipata per la spiaggia di Rena Bianca

Cambia la gestione degli accessi alla spiaggia di Rena Bianca, a Santa Teresa Gallura, le prenotazioni aprono con largo anticipo. A partire dalle 8 di lunedì 20 aprile, scatta la procedura di prenotazione straordinaria che deroga parzialmente al sistema tradizionale, consentendo una pianificazione a lungo termine per i flussi turistici diretti all’arenile nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.

Le novità per il 2026

Questa nuova iniziativa prevede la messa in vendita immediata di una quota pari al 30% della capienza totale giornaliera. La particolarità dell’operazione risiede nel superamento del consueto vincolo temporale delle 72 ore, permettendo così l’acquisto dei titoli d’ingresso per qualsiasi data della stagione fino al completo esaurimento dei posti riservati a questa specifica categoria. La misura interessa diverse tipologie di utenza, includendo i biglietti standard, le agevolazioni per i minori di 12 anni e per gli over 80, nonché gli accessi dedicati ai diversamente abili e ai loro accompagnatori.

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Per quanto concerne il restante 70% della disponibilità dei posti, l’amministrazione conferma la continuità con il sistema di prenotazione ordinario. Questi biglietti saranno resi disponibili gradualmente secondo la finestra temporale classica che prevede l’apertura delle vendite tre giorni prima della data prescelta. L’avvio per questa tranche di prenotazioni quotidiane è fissato per il 29 maggio alle ore 08:00.

L’intero processo di acquisizione dei titoli d’ingresso viene gestito esclusivamente attraverso la piattaforma digitale ufficiale dell’ente, raggiungibile al portale dedicato alla promozione turistica locale. L’introduzione di questa flessibilità nelle prenotazioni mira a favorire una distribuzione più equilibrata delle presenze e a permettere ai visitatori di assicurarsi l’accesso con largo anticipo, garantendo al contempo la tutela ambientale e la qualità dell’esperienza balneare in una delle località più rinomate della Sardegna.

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