Le previsioni meteo per martedì 21 aprile a Olbia e in Gallura

A Olbia e in Gallura secondo le previsioni meteo la giornata di domani, 21 aprile sarà stabile e primaverile. Il cielo si presenterà poco nuvoloso o sereno. Al mattino si avranno ampie schiarite, con qualche nube sparsa lungo la costa. Il tempo resterà asciutto. Nel pomeriggio il sole sarà dominante. Il cielo sarà sereno o leggermente velato, senza precipitazioni.

Temperature e venti

Le temperature saranno in aumento. Le minime si manterranno tra 12 e 14 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 21-22 gradi. I venti soffieranno deboli o moderati, con locali rinforzi lungo il litorale. Il mare sarà poco mosso. Il clima sarà mite e stabile, con condizioni ideali per attività all’aperto.

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