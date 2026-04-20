Dolore a Olbia per la scomparsa di Monica, aveva solo 40 anni

Addio a Monica Eretta.

Olbia ha dato recentemente l’ultimo saluto a Monica Eretta, scomparsa a soli 40 anni all’inizio del mese. La drammatica vicenda ha portato il 4 aprile scorso, giorno della morte della donna, trovata priva di vita in casa, all’apertura delle indagini e l’autopsia sul suo corpo per chiarire le circostanze poco chiare del suo decesso.

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Una vicenda che è stata seguita in città con tanto dolore per la ancora giovane età di Monica. La sua prematura scomparsa ha lasciato un grande vuoto a Olbia. Dopo l’autopsia la salma della giovane è stata restituita alla famiglia per poter celebrare il suo funerale.

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