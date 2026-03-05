Meteo del 6 marzo a Olbia e in Gallura

A Olbia e in Gallura, la giornata di venerdì 6 marzo sarà segnata da tempo instabile e cieli generalmente coperti, con condizioni meteorologiche tipiche di una fase perturbata che coinvolgerà l’isola. Nel corso della mattinata la nuvolosità sarà estesa e compatta, accompagnata dalla possibilità di piogge diffuse o rovesci localmente più intensi, soprattutto lungo le aree costiere e nelle zone esposte ai venti orientali.

Temperature e venti

Le temperature si manterranno su valori moderati ma non particolarmente elevati: le minime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, mentre nel pomeriggio le massime potranno raggiungere i 14-15 gradi.

La ventilazione sarà moderata da levante o scirocco, con mari mossi lungo i tratti di costa più esposti. La presenza del vento e dell’umidità contribuirà a rendere la giornata piuttosto grigia e fresca, con precipitazioni che potranno alternarsi a brevi pause nel corso della giornata.

