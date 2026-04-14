Meteo Olbia e Gallura, nuvole e piovaschi per martedì 14 aprile

le previsioni meteo per il 14 aprile in Gallura

In Gallura la giornata di oggi, martedì 14 aprile 2026 sarà più nuvolosa. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con copertura più compatta rispetto ad altre zone. Al mattino il tempo sarà variabile, con nubi diffuse e poche schiarite. Lungo la costa il cielo potrà risultare più chiuso. Nel pomeriggio aumenterà il rischio di deboli piogge o piovaschi, soprattutto nelle aree interne e collinari. I fenomeni saranno comunque localizzati.

Temperature e venti

Le temperature saranno stabili. Le minime si sono attestate tra 11 e 13 gradi, mentre le massime arriveranno a 17-18 gradi. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali, con rinforzi lungo la costa. Il mare sarà mosso. Il clima resterà mite ma più umido, con una sensazione meno stabile rispetto ai giorni precedenti.

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