Scontri tra ultras di Olbia e Ancona, cinque a processo

C’è anche un tifoso dell’Olbia a processo ad Ancona

Tensione alle stelle nel prepartita tra Ancona e Olbia, con un episodio di violenza scoppiato fuori dallo stadio Del Conero il 19 febbraio 2023. Per quei fatti è attualmente in corso ad Ancona un processo che vede coinvolte cinque persone, accusate di aver preso parte a una rissa aggravata in ambito sportivo. C’è anche un tifoso dell’Olbia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto si sarebbe consumato in pochissimi minuti, intorno alle 16:30, nel parcheggio riservato ai tifosi ospiti. Un gruppo di sostenitori dell’Olbia si sarebbe trovato faccia a faccia con un numero maggiore di ultras locali, facendo rapidamente degenerare la situazione.

Il petardo e le tensioni

A innescare lo scontro sarebbe stata l’esplosione di un petardo, da cui sarebbe scaturita una reazione immediata da parte dei tifosi anconetani. Ne è nato un confronto acceso, con l’utilizzo di cinture e oggetti improvvisati, in una sorta di guerriglia lampo.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi: i gruppi sono stati separati e non si sono registrati feriti né arresti. La partita si è poi svolta regolarmente.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno però permesso alla Digos di avviare le indagini, portando a identificazioni e provvedimenti come i Daspo. Il processo servirà ora a chiarire le responsabilità individuali in quei concitati momenti.

[foto: Ancona-Olbia del 19/02/23, da pagina Facebook Curva Nord Ancona]

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