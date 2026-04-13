Violento nubifragio a La Maddalena, disagi in centro

Maltempo con nubifragio a La Maddalena

Il maltempo non se ne va: un forte nubifragio ha colpito duramente l’isola di La Maddalena durante la giornata di lunedì. Le intense piogge sono iniziate nella serata precedente e hanno imperversato su tutta la Gallura per l’intera notte. Intorno alle ore 9:00, la situazione è apparsa critica in piazza Santa Maria Maddalena, all’altezza dell’incrocio con via Ilva.

Una vera e propria valanga d’acqua è scesa da via Ilva verso il centro. Questo fenomeno ha reso la circolazione dei veicoli estremamente difficoltosa e pericolosa. Le strade si sono trasformate in torrenti, rendendo del tutto impossibile il transito ai pedoni. La grande quantità di pioggia caduta in poche ore ha sorpreso i residenti e ha creato numerosi disagi alla viabilità urbana.

L’eccezionale intensità del temporale ha interrotto bruscamente il clima mite dell’inizio di primavera. L’isola ha dovuto affrontare gli effetti di una perturbazione violenta che ha colpito l’intera zona costiera e l’entroterra gallurese.

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