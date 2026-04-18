Le previsioni meteo di oggi domenica 19 aprile a Olbia

Le previsioni meteo di oggi a Olbia.
La giornata di oggi, 19 aprile, a Olbia si presenta all’insegna della stabilità atmosferica, con condizioni meteo caratterizzate da cielo sereno e sole presente per tutto l’arco della giornata. Non si segnalano precipitazioni, confermando un quadro climatico privo di variazioni significative.
Per quanto riguarda le temperature, i valori oscillano tra una minima di 14 gradi e una massima che raggiunge i 24 gradi, delineando un contesto termico mite. Sul fronte dei venti, nelle ore mattutine si registrano correnti deboli provenienti da Ovest-Sudovest, mentre nel corso del pomeriggio la direzione cambia orientandosi da Est, mantenendo comunque un’intensità contenuta. Le condizioni del mare risultano poco mosse, contribuendo a completare un quadro meteorologico complessivamente tranquillo e stabile per l’intera giornata.