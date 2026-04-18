Moto fuori strada a Badesi, ferito soccorso con l’elicottero

L’incidente in moto a Badesi ha provocato un ferito.

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 18 aprile in località Palisi, nel territorio di Badesi, dove una moto è uscita di strada mentre procedeva senza il coinvolgimento di altri veicoli. L’intervento dei soccorsi è stato richiesto immediatamente e sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Tempio Pausania, che ha operato in collaborazione con il personale sanitario del 118.

Il conducente del mezzo è rimasto ferito a seguito della perdita di controllo della moto. Le operazioni si sono concentrate sul recupero e sulla stabilizzazione dell’uomo, poi affidato alle cure degli operatori sanitari. I vigili del fuoco hanno supportato inoltre le attività necessarie per consentire il trasferimento del ferito verso un’area idonea al decollo dell’elisoccorso, predisposta per garantire un intervento rapido e il successivo trasporto in struttura ospedaliera.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le Forze dell’Ordine, impegnate negli accertamenti utili a chiarire la dinamica dell’accaduto e a gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso. Non risultano altri mezzi coinvolti, elemento che conferma come si sia trattato di un’uscita autonoma dalla carreggiata. Le operazioni si sono svolte in tempi rapidi, con il coordinamento tra i diversi enti impegnati, al fine di assicurare assistenza immediata al ferito e consentirne il trasferimento nel più breve tempo possibile tramite elisoccorso.

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