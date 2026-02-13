Il carnevale di Tempio riparte dopo il maltempo: ecco le date

Il nuovo calendario del carnevale di Tempio.

Le sfilate del carnevale a Tempio si svolgeranno dal 15 febbraio. La decisione è stata presa durante un’importante riunione alla quale hanno partecipato l’amministrazione comunale e tutte le parti coinvolte nell’organizzazione de Lu Carrasciali Timpiesu 2026.

Si partirà da domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 febbraio si svolgeranno regolarmente, seguendo ogni dettaglio del programma a suo tempo presentato. Le parti coinvolte hanno anche stabilito di programmare prossimamente una data per recuperare sia la sfilata di giovedì grasso, sia quella di sabato 14 febbraio annullate a causa del forte vento e dell’allerta meteo. Sicuramente in quel momento il calendario permetterà di vivere il divertimento anche all’interno del Teatro Tenda riparato e rimesso in sicurezza.

