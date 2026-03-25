Il vento arriva con forza sulla Gallura: mareggiate sulle coste

Giovedì di maltempo sulla Gallura, il vento si abbatte con forza raggiungendo livelli di burrasca e mareggiate sulle coste. Le previsioni della Protezione civile parlano di “burrasca da Nord-Ovest” e “mareggiate sulle coste esposte”.

Al mattino il tempo sarà variabile, con possibilità di deboli piogge isolate. Nel pomeriggio la nuvolosità resterà diffusa, ma con fenomeni irregolari. Le temperature saranno stazionarie o in lieve calo. Le minime si manterranno tra 9 e 11 gradi, mentre le massime non supereranno i 13-14 gradi. Il mare sarà molto mosso o agitato, in particolare nei tratti esposti. Il clima risulterà freddo e umido per effetto del vento.

Olbia chiude il parco

“L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, a tutela della pubblica incolumità, il Parco Urbano “Fausto Noce” sarà temporaneamente chiuso a tutti i fruitori, occasionali e abituali, inclusi gli operatori che svolgono attività all’interno dell’area”. Così annuncia il Comune di Olbia. “La chiusura avrà effetto dalle ore 22:00 di mercoledì 25 marzo 2026 e resterà valida per tutta la giornata di giovedì 26 marzo 2026, salvo proroghe qualora dovessero persistere condizioni meteorologiche avverse tali da compromettere la sicurezza degli utenti. L’Amministrazione invita la popolazione a rispettare le disposizioni e a seguire gli aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati attraverso i canali istituzionali”.

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