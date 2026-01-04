Le condizioni del giovane ferito nell’incidente a Monti.

Sono ancora gravi le condizioni di uno dei due giovani rimasti feriti nel violento incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo la strada provinciale 147, in direzione di Monti. Il ragazzo è attualmente ricoverato all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, mentre l’altra persona coinvolta, anch’essa poco più che trentenne, ha riportato ferite di minore entità. Lo scontro ha coinvolto un’auto e un’autoemoteca dell’Avis. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, a incidere sull’accaduto potrebbe essere stato l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia caduta nelle ore precedenti, anche se al momento non vengono escluse altre possibili concause.

Rapido l’intervento dei soccorritori.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia, chiamati a operare in condizioni complesse per consentire l’estrazione dei due occupanti dell’utilitaria, una Renault di colore bianco, rimasta gravemente danneggiata nella parte anteriore. I soccorritori hanno utilizzato attrezzature idrauliche per aprire un varco tra le lamiere e permettere al personale sanitario di prestare le prime cure. Dopo le operazioni di stabilizzazione sul posto, il personale sanitario ha trasferito i feriti con ambulanza ed elisoccorso del servizio 118 verso gli ospedali di Sassari e Olbia, dove li ha sottoposti agli accertamenti e alle cure necessarie.

I carabinieri di Olbia hanno eseguito i rilievi di legge.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Olbia, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e nella gestione della circolazione, che ha subito pesanti rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di pulizia della carreggiata.

