Verso il nuovo nome dello scalo dopo una stagione record per traffico e collegamenti.

L’aeroporto Costa Smeralda di Olbia chiude un anno di crescita senza precedenti e guarda ora a una fase nuova, destinata a segnare profondamente la sua identità. Lo scalo gallurese ha superato la soglia dei quattro milioni di passeggeri tra arrivi e partenze, consolidando il proprio ruolo strategico nei collegamenti con la Sardegna settentrionale.

Il traguardo raggiunto nel corso dell’ultimo anno rappresenta un punto di svolta, ma anche simbolicamente, a breve avverranno dei cambiamenti significativi. L’amministrazione comunale ha avviato infatti l’iter che porterà all’intitolazione dell’aeroporto Costa Smeralda a Karim Aga Khan, figura centrale nello sviluppo turistico del territorio e fondatore di Alisarda e di Porto Cervo.

Il percorso istituzionale verso il nuovo nome dell’aeroporto Costa Smeralda.

Il procedimento prevede un passaggio formale in consiglio comunale, necessario per autorizzare la modifica della denominazione ufficiale dello scalo. Successivamente, a metà gennaio, è prevista la cerimonia pubblica che sancirà il nuovo nome dell’aeroporto Costa Smeralda, rendendo omaggio al principe ismailita che ha contribuito in modo decisivo alla trasformazione economica e infrastrutturale della Gallura.

La scelta arriva al termine di una stagione che ha fatto registrare il primato storico per volumi di traffico, confermando Olbia come uno dei principali hub aeroportuali dell’Isola.

Nuove rotte e interventi infrastrutturali.

Parallelamente al cambio di denominazione, lo scalo si prepara ad affrontare una fase di potenziamento strutturale. Sono programmati interventi sugli spazi di attesa e sulle aree destinate al controllo dei passaporti, elementi ritenuti indispensabili per sostenere l’incremento dei collegamenti internazionali.

Tra le novità annunciate figura l’attivazione della rotta Olbia–New York operata da Delta, che diventerà la 121ª destinazione servita. A questa si aggiungono i collegamenti con Eindhoven e Siviglia, oltre all’anticipo dell’operatività di diverse compagnie, tra cui Lufthansa e Transavia, già tra febbraio e marzo.

