Per Denise di Monti decisive le 48 ore dopo l’operazione.

Denise è una giovane mamma di 32 anni originaria di Monti. Mercoledì mattina ha improvvisamente perso i sensi ed è stata soccorsa tempestivamente e trasportata in ospedale in gravissime condizioni, con una diagnosi che ha spaventato le comunità di Monti, suo paese di origine, e Berchidda, comune in cui risiede e lavora: emorragia cerebrale.

Tutta Monti si è stretta intorno alla famiglia con messaggi e preghiere che hanno confortato i familiari della donna, fino a ieri pomeriggio, dopo il delicatissimo intervento chirurgico che ha riacceso la speranza: “Il padre di Denise mi incarica di ringraziarvi tutti per la vicinanza alla sua famiglia, soprattutto per le numerose preghiere di intercessione per sua figlia. Grazie a Dio l’intervento è andato bene“, aveva annunciato in serata il consigliere comunale di Monti Gavino Chessa. L’intervento infatti sarebbe tecnicamente perfettamente riuscito.

Le manifestazioni di affetto e le preghiere per la giovane mamma stanno continuando, tutti vogliono rivederla sorridente come era sempre stata fino al blackout di mercoledì, ma perchè Denise si possa considerare fuori pericolo devono trascorrere 48 ore dopo l’operazione, e per valutare se l’evento e l’operazione abbiano lasciato conseguenze occorrerà ancora del tempo. Denise secondo gli ultimi aggiornamenti avrebbe passato la notte nel migliore dei modi. Ieri sera i genitori hanno potuto vederla, anche se la donna è stata posta in coma farmacologico, indotto dai medici come da prassi, per favorire il recupero post-operatorio.