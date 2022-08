Tortu vince il bronzo ma non è soddisfatto.

Ieri sera alle 21:00 il giovane atleta di origini sarde Filippo Tortu, con un tempo di 20,27 secondi, ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 metri ai Campionati europei atletica leggera di Monaco di Baviera. Al primo e al secondo posto sono arrivati i britannici Zharnel Hughes e Nethaneel Mitchell-Blake.

“Finita la gara sono po’ arrabbiato per il colore della medaglia, domani sarò più felice -, ha commentato Filippo a caldo -. Ho fatto una buona gara e semplicemente gli altri sembravano averne di più – prosegue l’atleta, che ha recentemente virato sui 200 metri dopo una intera carriera costruita sui 100 -. Speravo in qualcos’altro, volevo l’oro, in questo momento il bronzo mi va un po’ stretto ma quando raggiungi il podio in queste manifestazioni importanti bisogna essere felici. Sono orgoglioso di tutto il lavoro fatto quest’anno. Questa medaglia di bronzo mi lascia felice ma mi fa già pensare agli europei di Roma dove vorrò vincere”.

Si tratta, però, di un risultato storico, dato che con la sua medaglia l’atleta ha riportato l’Italia sul podio europeo dei 200 a 44 anni dall’oro di Mennea a Praga ’78. E infatti, come da lui stesso previsto, è di altro tenore la dichiarazione diffusa da Tortu alle 22: “Ho iniziato questo percorso nei 200 metri con l’obiettivo di migliorarmi e conquistare qualcosa di importante. Torno a casa con una medaglia che ripaga di tutti i sacrifici di questi anni. Grazie a tutti per essere stati al mio fianco”.