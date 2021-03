Garibaldi a Cala Brandinchi.

Nella famosa spiaggia bianca soprannominata “piccola Tahiti”, il 17 ottobre del 1867, Giuseppe Garibaldi si imbarcò per tentare di liberare Roma dal potere pontificio, aiutato dagli abitanti della Gallura.

Dopo essere fuggito con successo da Caprera, il generale si imbarcò sulla “San Francesco” per raggiungere il porto di Piombino dalla spiaggetta. Giuseppe Garibaldi era in quarantena per il colera a Caprera.

L’eroe dei due mondi si unirà alla Campagna dell’Agro Romano, che non ebbe successo e portò al suo arresto. La campagna, infatti, terminò il 3 novembre con la battaglia di Mentana che terminò con la sconfitta di Garibaldi da parte dell’Esercito pontificio.

(Visited 164 times, 164 visits today)